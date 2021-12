Angst um das Weihnachtsgeschäft Lieferprobleme und jetzt noch 2G? Der perfekte Sturm für den Einzelhandel

Auch beim Black Friday hielt sich die Kauflaune online wie offline in Grenzen – was nicht nur an Corona liegt. Steigende Kosten für Strom, Gas und Benzin zehren an den Geschenkbudgets der Verbraucher, zeigt eine Analyse des Marktforschers GfK. Die Händler selbst haben bereits Preise erhöht. Zu stark sind die Frachtraten zuletzt gestiegen, zu hoch fallen die Aufschläge von Lieferanten aus - wenn sie überhaupt liefern. Der Warentransport aus Asien stockt, der Mangel an Holz, Halbleitern und Kunststoffen sorgt für Probleme beim Nachschub.