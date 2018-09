Angst vor Amazon Bitburger, Coca-Cola und Krombacher schmieden digitale Getränkeplattform

Geplant ist eine Plattform, über die Gastronomen ihren bisherigen Bestellprozess beim lokalen Getränkegroßhandel in Zukunft online abwickeln können. Bisher scheiterten entsprechende Ideen schon an der kleinteiligen Struktur des B-to-B-Getränkegeschäfts.



Die Folge: „Die Digitalisierung ist in diesem Marktsegment bislang noch nicht angekommen, obwohl es um eine Branche geht, die Milliardenumsätze erzielt“, sagt Kießling. Die drei Branchenschwergewichte wollen das über kollex ändern, stehen zugleich aber vor dem Problem, nicht in direkte Konkurrenz zu den Getränkegroßhändlern als ihren bisherigen Hauptabnehmern treten zu wollen.