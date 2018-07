Anhaltende Trockenheit: Niedriger Wasserstand macht Binnenschifffahrt zu schaffen

Anders als bei Hochwasser werden bei niedrigen Wasserständen von den Behörden keine Einschränkungen und Sperrungen verhängt. „In der Regel ist die Schifffahrt bis an die physikalische Grenze möglich – so lange die Sicherheit gewährleistet ist“, hieß es beim BDB. „Die Durchführung der Fahrt liegt damit in der Verantwortung des Binnenschiffers.“