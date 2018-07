Anhaltende Trockenheit: Wirtschaftsministerium verwehrt hitzegeplagten Landwirten Unterstützung

Auch in Zukunft sei mit Dürreperioden zu rechnen, sagte Umweltministerin Schulze. „Das zeigen uns eine Reihe Klimaszenarien in übereinstimmender Weise.“ Gerade im Osten Deutschlands würden Anpassungen an lange Trockenperioden immer wichtiger. Der Bund fördere daher den Anbau neuer Sorten, geeignete Anbau- und Bewässerungsverfahren oder innovative Kühlsysteme für Ställe.