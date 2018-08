Aniko Aldis Milliardenprojekt droht zu scheitern

Der Discounter Aldi Nord hatte auf dem diesjährigen Deichbrand-Festival im Juli den nach Unternehmensangaben „größten Aldi aller Zeiten“ aufgebaut. Während nebenan die Toten Hosen und The Killers spielten, waren in der XXL-Zeltfiliale in Cuxhaven-Nordholz 16 Kassen, 12 Backautomaten und neun Leergutautomaten im Einsatz. 200 Mitarbeiter sorgten dafür, dass über die Festivaltage insgesamt 78.000 Bons abgerechnet wurden. Umsatzrekorde dürften trotzdem nicht das Ziel der Festival-Mission gewesen sein. Vielmehr ging es darum, Präsenz in der jungen Zielgruppe zeigen.