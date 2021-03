Ant Group Pekings Kampf gegen Jack Ma und Alibaba geht in die nächste Runde

Darauf, so scheint es, möchte die Regierung dann doch das Monopol behalten. In China sind sämtliche Medien streng zensiert und unliebsame Beiträge werden routinemäßig von den Behörden aus den sozialen Netzwerken gelöscht.



Die Aufsichtsbehörden seien „schockiert“ über das Ausmaß der Alibaba-Beteiligungen, werden mit dem Vorgang vertraute Personen zitiert. Nun solle ein Plan ausgearbeitet werden, wie Alibaba seine Beteiligungen abstoßen kann. Es sei wahrscheinlich, dass eine Firma in Staatshand Anteile übernehmen wird.



Zu den Medien-Assets von Alibaba zählen unter anderem Internetportale, Zeitungen, Fernsehproduktionsgesellschaften und soziale Medien. So gehört dem Konzern etwa die einflussreiche Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Auch eine Beteiligung an Weibo (dem Twitter Chinas) mit hunderten Millionen Nutzern gehört zum Alibaba-Imperium. Auch ist Alibaba an der populären Video-Plattform Youku beteiligt.