Anti-Hitze-Gadgets Warum die Japaner gerade ihre Kleidung aufblasen

Die Nachfrage nach dem Gerät in Japan – in Deutschland wird es bisher nicht offiziell verkauft – ist trotz stolzer Preise von umgerechnet über 100 Euro riesengroß, im April kam bereits die dritte Modellgeneration in die Läden. Denn der Sommer in den Ballungsräumen Tokio und Osaka zieht sich von Juni bis September und quält Millionen von Stadtbewohnern mit Tagestemperaturen von oft weit über 30 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit. Klimaanlagen in Wohnungen, Häusern, Büros und Geschäften sind daher weit verbreitet. Für unterwegs versprechen innovative und oft preisgünstige Produkte in Drogerien und im Internet allen Schwitzenden eine schnelle Linderung. Ähnliche Waren dürften bald auch in deutschen Regalen liegen, wenn hiesige Sommer immer länger und heißer werden.



Lesen Sie auch: Richtig in die Pure Player der Wassertechnologie investieren