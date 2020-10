Apollinaris Der langsame Tod der Queen

Als der Winzer Georg Kreuzberg 1852 einen Weinberg in der Eifel ersteigert, ahnt er nicht, was sich unter seinen Rebstöcken befindet. Doch als seine Reben partout nicht gedeihen wollen, geht er der Sache auf den Grund. Und findet in der Tiefe ein Mineralwasser mit quelleigener Kohlensäure in bester Qualität. Dank der vulkanischen Böden in der Eifel enthält es wichtige Mineralstoffe. Kreuzberg will daraufhin kein Winzer mehr sein. Er lässt die Wasserquellen freilegen und benennt das Mineralwasser nach dem heiligen Apollinaris, einem Schutzheiligen des Weines. Anfangs wird das Wasser in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Steinkrüge gefüllt, hergestellt in Handarbeit. Ab 1923 erhält das Unternehmen den neuen Namen Apollinaris Brunnen Actiengesellschaft. Im Jubiläumsjahr 1952 – einhundert Jahre nach Entdeckung der Quelle durch Georg Kreuzberg – nimmt Apollinaris ihre erste moderne Abfüllanlage in Betrieb.