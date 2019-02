Apothekenpreise, Amazon und Cannabis Fünf Dinge, die Sie schon immer wissen wollten

Die Zahl der öffentlichen Apotheken in Deutschland sinkt seit Anfang 2009 (von damals 21.602) auf inzwischen noch knapp 19.500. Das sind in etwa so viele wie 1990 im gerade vereinigten Deutschland. Rund 3000 der Apotheken haben eine Online-Lizenz, wesentlich weniger von ihnen sind allerdings auch im Arzneiversand aktiv. Eine Apotheke versorgt im Schnitt je 4350 Einwohner, doch die Versorgung fällt sehr unterschiedlich aus. Wo auf dem Land kein Arzt mehr ist und in ärmeren Stadtteilen finden sich seltener Pharmazien als in wohlhabenden Stadtteilen und Innenstädten. Apothekerin hat sich zum Frauenberuf entwickelt, allerdings herrscht noch keine Gleichstellung. Drei Viertel der in öffentlichen Apotheken beschäftigten Approbierten sind weiblich. Doch unter den Leitern von Apothekern machen sie nicht einmal die Hälfte aus.