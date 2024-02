Apothekensterben Topverdiener oder Existenznot? So steht es um Deutschlands Apotheker

Christian Knobloch von der Forschungsstelle für Apothekenwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen hat die Apothekendichte in Deutschland analysiert. Dafür hat er im vergangenen Jahr die Geodaten der Apotheken in einer Karte zusammengebracht. Das Ergebnis ist eindeutig: In städtischen Ballungsgebieten ist die Zahl der Apotheken hoch. Spitzenreiter ist der Münchner Marienplatz. Hier befinden sich in einem Radius von einem Kilometer stolze 36 Apotheken. In anderen Großstädten, wie Berlin oder Düsseldorf, ist das Angebot ähnlich groß.