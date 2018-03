Aquaponic: Wie K+S Fisch und Salat in der Stadt produzieren will

KasselSalat, Gemüse und auch Fisch frisch aus der Stadt, nachhaltig produziert – das ist keine Science-Fiction, sondern nennt sich Aquaponic. Diese Mischform aus Landwirtschaft und Fischzucht fristet in Deutschland bisher ein Nischendasein. Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S sieht darin nun eine Anbaumethode mit Zukunft – und ein potenzielles Geschäftsfeld. In Kassel nahm der Konzern am Montag einen Aquaponic-Forschungscontainer in Betrieb.