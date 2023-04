Arbeitskampf: Deutsche Bahn beendet dritte Tarifrunde ohne Ergebnis

Die Konfliktparteien hatten ihre Verhandlungen am Dienstag unterbrochen, aber signalisiert, dass sie weiter gesprächsbereit seien und womöglich am Mittwoch weiterreden könnten. EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch hatte kritisiert, dass nach dem Bahn-Angebot noch viele Fragen offen und Forderungen der Gewerkschaft unbeantwortet seien. Deshalb sei die Offerte insgesamt - also qualitativ und in puncto Entgelterhöhung - noch keine Grundlage für Verhandlungen. Der Arbeitgeber müsse hier noch nachsteuern.