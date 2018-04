Arbeitskampf im öffentlichen Dienst: 7 Dinge , die Flugreisende über den Streik wissen müssen

Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn für die 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst – darunter auch Flughafenpersonal, das gewöhnlich für reibungslosen Ablauf an den großen Airports sorgt. Nicht so am Dienstag. Da streikten Tausende, in Köln und Frankfurt, in München und Bremen.