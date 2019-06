Arbeitskampfmaßnahme: Europäischer Luftfahrtbranche drohen offenbar neue Streiks

Wie bei Eurowings stehen die Signale auch beim irischen Billigflieger Ryanair auf Streik. So hätten sich 90 Prozent der stimmberechtigten Piloten in einer Befragung für Streiks ausgesprochen, um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, heißt es in einem Brief der Gewerkschaft BALPA an seine Mitglieder.