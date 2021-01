Arko, Eilles, Hussel: Schokoimperium Arko stellt Insolvenzantrag

Die Geschichte der Kerngesellschaft Arko begann 1948, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals gründete der Kaffeehändler Bernhard Rothfos die „Arbeitsgemeinschaft für den Vertrieb von Konsumgütern“ – kurz: Arko. Schnell ging es mit der jungen Firma aufwärts. Nach den Jahren der Entbehrung stieg die Nachfrage nach Genussartikeln in der Nachkriegszeit sprunghaft an – und Arko bediente sie. In Wahlstedt, einem kleinen schleswig-holsteinischem Ort in der Nähe von Bad Segeberg, produzierte das Unternehmen Spezialitäten, Gebäcke, Schokoladen und Pralinés. Bis heute befindet sich hier die Unternehmenszentrale. Daran änderte auch die Übernahme des Unternehmens durch Paul Morzynski, ein Hannoveraner Hotelier (Ostseehotel Heiligendamm) und Wirtschaftsprüfer, nichts.