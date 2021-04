Arko, Eilles und Hussel „Wir sind mit der Sanierung auf Kurs“

DCH betreibt nach eigenen Angaben bundesweit rund 300 eigene Filialen, weitere Filialen und Franchisebetriebe in Österreich und Tschechien sowie rund 4000 Verkaufsstellen im Lebensmitteleinzelhandel und in Bäckereien. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1600 Mitarbeiter und erreichte vor Corona einen Jahresumsatz von 142 Millionen Euro. In der Pandemie brachen die Erlöse jedoch massiv ein.