Armaturenhersteller China erneut größter Wachstumstreiber bei Hansgrohe

11. März 2019 , aktualisiert 11. März 2019, 15:43 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Vor allem mit speziell für den chinesischen Markt entwickelten Produkten kann Hansgrohe in China punkten. In Deutschland betrug das Plus vier Prozent.