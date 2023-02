Arne Freundt Der neue Puma-Chef muss die Gulden-Lücke schließen

Mitte Februar hat der Sportartikelkonzern Puma in die Casa Milan eingeladen, die Zentrale des Fußballklubs AC Mailand. Ein futuristisch anmutender eckiger Kasten, schräg abfallendes Dach, viel Glas. Dort also präsentierte Puma seinen wichtigsten Handelspartnern die Fußballschuhe, -trikots und -hosen für das Frühjahr 2024 – die Fußballstrategie des Unternehmens sozusagen. Zum Abschluss sahen sich einige aus der Runde das Champions-League-Achtelfinalspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion an. Der von Puma gesponserte AC Mailand spielte gegen Tottenham Hotspur. Bei Pumas Gästen aber stand einer auf der Tribüne mindestens so sehr unter Beobachtung: Arne Freundt.