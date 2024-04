Arne Freundt Wie sich der Puma-CEO von seinem Vorgänger löst

Unfair? So betrachte er das gar nicht, entgegnet Freundt abgeklärt. Er sei nun mal erst seit knapp 18 Monaten als CEO präsent, ein neues Gesicht am Aktienmarkt. „Man muss mich erstmal kennenlernen und verstehen.“ Da mache er große Fortschritte. Zudem liefere Puma in einem schwierigen Umfeld gute Zahlen ab. „Und die Bewertung des Unternehmens am Aktienmarkt wird dem folgen.“ Eine Hoffnung, mit der Freundt auch François Pinault überzeugen muss: Der französische Milliardär und Eigentümer des Luxuskonzerns Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent) ist über seine Familienholding Artemis noch mit knapp 30 Prozent an Puma beteiligt und damit größter Anteilseigner.