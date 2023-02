Arne Freundt Der neue Puma-Chef muss die Gulden-Lücke schließen

„Arne Freundt ist ein analytischer, kluger Kopf“, lobt einer, der viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat. Studiert hat Freundt an der privaten EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel. Anschließend wechselte er fürs Diplom an die private Wirtschaftshochschule HHL Leipzig Graduate School of Management, mit Auslandsstationen in Sydney und Straßburg. 2005 ging er als Projektmanager zu Siemens Management Consulting nach München.