Arne Freundt Wie sich der Puma-CEO von seinem Vorgänger löst

Etwa 90 Gäste sind an diesem Tag ins Hotel „Mob House“ im Norden von Paris gekommen, hauptsächlich Sport- und Lifestylejournalisten aus Europa, aus Südafrika, China, den USA. Sie wollen sehen, wie Pumas Auftakt ins Supersportjahr 2024 aussieht, mit gleich drei großen Sportveranstaltungen: Fußball-EM, Olympische Sommerspiele und die Fußball-Südamerikameisterschaft Copa Amércia. Die Veranstaltung bildet den Auftakt in die bislang größte Marketingkampagne in Pumas Firmengeschichte. Der seit 2014 genutzte Puma-Werbespruch „Forever. Faster“ wird nun ergänzt durch den Slogan „See the game like we do“ (übersetzt: Betrachte das Spiel, wie wir es tun).