Zu den Mysterien des Alltags zählt, dass sich einmal auseinandergefaltete Packungsbeilagen von Medikamenten schlecht bis gar nicht wieder sauber zusammenfalten lassen und so schwieriger in die Verpackung zurückzustecken sind. Einige Kunden in deutschen Apotheken werden dieser Tage mit diesem Problem nicht konfrontiert sein: Sie bekommen lediglich eine Kopie oder eine auf vier DIN-A4-Seiten ausgedruckte Version der Packungsbeilage und das Medikament selber nicht in der Originalverpackung.