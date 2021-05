Asics „Manche Käufer wissen nicht einmal, wofür der Name Asics steht“

…die alle möglichen Trends ausgerufen haben…

Ja, es gibt im Running eine ganze Menge regelrechte Mode-Wellen – mal ging es ums Barfußlaufen, dann gab es Schuhe mit extradicken Sohlen, dann welche mit Löchern in den Sohlen. Und jede Marke versucht, eine Story zu erzählen. Auch der Handel nimmt gewisse Modethemen dankbar auf. Doch wie nachhaltig und langfristig die wirklich sind, ist doch die Frage – einige der Trendthemen sind schon längst wieder von der Bildfläche verschwunden. Wir schauen uns das an, aber wir wissen auch, was wir können – in unserem Institut of Sport Science in Kobe machen 100 Wissenschaftler nichts anderes, als sich von morgens bis abends um das Thema Biomechanik zu kümmern. Es gibt nicht viele Marken, die sich diesen Aufwand leisten.