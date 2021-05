Asics „Läufer geben mehr Geld für Schuhe aus“

Was trug der schwer gebeutelte Sporthandel dazu bei?

Wir sehen ein starkes Wachstum in unseren Wholesale-Kanälen in der gesamten Region, was unser anhaltendes Engagement für unsere Partner widerspiegelt. In Deutschland stiegen die Erträge im Wholesale seit Jahresbeginn um fast 67 Prozent. Auch im E-Commerce hält das Wachstum weiter an, mit einem Anstieg von gut 111 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.