Aufschwung: Einzelhandel nach Corona-Lockerung mit größtem Umsatzplus seit 1994

Stärkstes Umsatzplus seit mindestens 26 Jahren und nun eine Senkung der Mehrwertsteuer für sechs Monate: Die Aussichten für die deutschen Einzelhändler sind derzeit trotz der Coronakrise besser als in vielen anderen Branchen. Dank der Lockerungen in der Virus-Pandemie kletterten die Erlöse im Mai zum Vormonat um 13,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.