Aufsichtsratskreise: Börsengang von Bahn-Tochter Arriva offenbar aufgeschoben

Offen blieb in der Sitzung auch das zweite, vom Konzernvorstand angeschobene Projekt zur finanziellen Stabilisierung: der Verkauf von Loks- und Waggons der seit Jahren kriselnden Frachtsparte DB Cargo. Diese sollten in eine sogenannte Asset-Gesellschaft ausgelagert werden, an der sich neben der Bahn weitere Investoren beteiligen sollten. Die Deutsche Bahn sollte dann Fahrzeuge der Gesellschaft zurückmieten. Loks und Waggons könnten dann aber auch an andere Bahnen abgegeben werden.