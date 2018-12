Aufsichtsratssitzung Massiver Streit bei Kaufhof

Wie die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, lehnten es die Arbeitnehmervertreter zunächst ab, Karstadt-Manager zu Geschäftsführern von Galeria Kaufhof zu ernennen. Das erfuhr das Magazin von Teilnehmern der Sitzung am 7. Dezember. Nur unter der Bedingung, die Laufzeit der Geschäftsführerverträge auf ein Jahr zu begrenzen, lenkten die Arbeitnehmervertreter ein. So wurde Stephan Fanderl, der auch Karstadt vorsteht, doch noch zum Kaufhof-Chef ernannt. Neben ihm kommt Karstadt-Finanzchef Miguel Müllenbach als Arbeitsdirektor zu Kaufhof. Der WirtschaftsWoche zufolge soll die Karstadt-Managerin Claudia Reinery die Bereiche Marketing und Category Management beim früheren Wettbewerber leiten. Aus der alten Kaufhof-Führungsriege bleibt nur Finanzchef Guido Mager an Bord.