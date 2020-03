Auktionen trotz Kontaktverbot „Momentan sind die Tresore noch voll“

Wie genau läuft so eine digitale Auktion ab?

Im Prinzip wie eine gewöhnliche Saalauktion. Es gibt ein Publikum, Exponate und einen Auktionator mit Hammer – wie man sich das eben vorstellt. Der einzige Unterschied ist, dass auf den Auktionator eine Kamera gerichtet ist. Wir übertragen das Video auf unserer eigenen Website aber auch über mehrere Partnerportale, um Kunden aus der ganzen Welt zu bündeln. Für jedes Portal sitzt ein Mitarbeiter im Saal, der die Gebote aus dem Stream an den Auktionator weitergibt und umgekehrt Informationen aus dem Saal an die Leute vor den PCs. So können sie in Echtzeit mitbieten, als würden sie an der Auktion teilnehmen.