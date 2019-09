Aus für Fast Fashion-Marke: Modekette Forever 21 meldet Insolvenz an

Die US-Modekette Forever 21 hat Insolvenz angemeldet. Es sei Gläubigerschutz beantragt worden, teilte das in Los Angeles ansässige Unternehmen mit. Bis zu 178 Läden würden geschlossen. Einst hatte Forever 21 mehr als 800 Geschäfte in 57 Ländern. Im Kampf gegen die Online-Konkurrenz mussten zuletzt immer mehr Einzelhändler in den USA die Waffen strecken und Insolvenz beantragten.