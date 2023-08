Aus für Traditionsmarke Jako-o „Denen steht das Wasser bis zum Hals“

Eigentlich sollten solche Probleme mit dem neuen SAP-System der Vergangenheit angehören – aber Anfang des Jahres häuften sich Lieferprobleme und Kundenfrust bei Jako-o, wie ein Blick in Kundenbewertungsportale zeigt. Auch das Unternehmen selber räumte in einem internen Frage- und Antworten-Papier, das der WirtschaftsWoche vorliegt, solche Probleme ein. Offenbar verschwanden Aufträge immer wieder im digitalen Nirwana – und die Bestellungen in dem Online-Shop brachen dramatisch ein.