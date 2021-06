Ausfälle durch Coronakrise „Das ist jetzt purer Verdrängungs-Wettbewerb“

25 bis 30 Prozent des verkauften Bieres kommt bei Schanzenbräu aus dem Fass. Seit der Corona-Krise versucht Stretz wie alle anderen Brauereien mehr Flaschenbier im Handel zu verkaufen. „Das ist jetzt purer Verdrängungswettbewerb“, sagt Stretz.



Dadurch kam der Braumeister auf das „Zusammen Halbe“ – quasi ein Krisen-Bier, das neun Nürnberger Brauereien zusammen entwickelt und gebraut haben. „Die Idee dabei war, in der Krise zusammenzustehen“, sagt Stretz. 40.000 Flaschen füllten er und seine Kollegen ab. Innerhalb kurzer Zeit waren diese größtenteils verkauft.



Seine Umsatzausfälle – deren Höhe Stretz nicht nennen will – habe das natürlich nicht ausgleichen können, sagt er. Das Bier habe aber für Aufmerksamkeit gesorgt, was angesichts der großen Biervielfalt in den Supermarktregalen gerade jetzt wichtig sei.