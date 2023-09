Auslandshandelskammern Zwielichtiges Gebaren deutscher Businessleute

Sie „bauen Brücken, schaffen Zugänge, vermitteln Kontakte und lösen Probleme“ – so beschreibt die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) die Aufgaben der deutschen Auslandshandelskammern (AHK), deren Netz sie „betreut, steuert und koordiniert“. 150 Standorten in 93 Ländern gehören dazu, inklusive Delegationen und Repräsentanzen, die ähnliche Aufgaben übernehmen wie klassische AHKs. Büros gibt es etwa in Business-Hotspots wie Paris, Tokyo und New York, aber auch in politisch heiklen Ländern wie Myanmar, Belarus und Russland. All das kostet dreistellige Millionenbeträge im Jahr.