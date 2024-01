Auslistungen Kaufland gegen Dr. Oetker: Was hinter dem Streit steckt

Hintergrund ist, dass einmal gewährte Rabatte in den Preisverhandlungen zwischen Handel und Hersteller in den Folgejahren nicht zurückgenommen werden können. Dies liege an der Marktmacht der Handelsketten, so der Handelsexperte: „Der größte Konsumgüterhersteller in Deutschland ist etwa zehnmal so groß wie der größte Händler“. Staatliche Eingriffe hält er aber weder für möglich noch für ratsam. Den Handel bezeichnete er zwar als enges Oligopol, jedoch gelte er den bestehenden Regularien nach noch als ein funktionierender Markt.