Aussetzung der Insolvenzantragspflicht endet Ist das der Startschuss für die große Pleitewelle?

Ähnlich argumentiert Falkensteg-Partner Peeters: „Die Rückkehr zu klaren Insolvenzregeln ist zwingend notwendig.“ Die Gefahr sei groß, dass jetzt viele Insolvenzen verschleppt werden. „Das birgt nicht nur Haftungsrisiken für die Geschäftsführer, sondern erschwert auch die Rettung der Unternehmen“, so Peeters. Zudem stelle sich die Frage, was eine weitere Verlängerung der Aussetzung der Antragspflicht um wenige Wochen eigentlich bringen soll? „Corona wird dann nicht vorbei sein“, betont Insolvenzverwalter Andres. Und das Grundproblem lasse sich mit Ausnahmeregelungen im Insolvenzrecht ohnehin nicht lösen. Andres: „Wir müssen die Pandemie schnell in den Griff bekommen, um zu verhindern, dass weitere Unternehmen in Bedrängnis geraten.“



Mehr zum Thema: Im Januar meldete die Deutsche Confiserie Holding, Dachgesellschaft der Marken Arko, Eilles und Hussel, Insolvenz an. Doch jetzt steuern die auf Kaffee und Süßwaren spezialisierten Geschäfte auf eine Rettung zu.