Aus'zapft is Erst sterben die Bäcker – und jetzt die Brauereien?

So fuhr die Krombacher-Gruppe 2022 einen Rekordumsatz von 892,3 Millionen Euro ein, 8,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei Warsteiner stieg der Absatz der Stammmarke Warsteiner um 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Wir konnten sowohl in der Gastronomie als auch im Handel deutlich zulegen“, betonte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Helmut Hörz. Und auch die Brauerei Veltins hat dank der Aufbruchstimmung in der Gastronomie mit vollen Kneipen, Biergärten und Veranstaltungen so viel Bier verkauft wie noch nie in ihrer fast 200-jährigen Geschichte. Der Absatz stieg im Jahr 2022 um 8,4 Prozent auf 3,36 Millionen Hektoliter, teilte das Familienunternehmen mit.