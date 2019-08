Autobauer: Volkswagen sucht in China Batterielieferanten

VW will in den nächsten Jahren die Produktion von Elektroautos weltweit hochfahren und mit einer Million produzierten Stromern im Jahr bis 2025 Weltmarktführer in der E-Mobilität werden. Auch in Europa und den USA werden Vorbereitungen für eine Batterieversorgung getroffen. In Deutschland treibt der Konzern zusammen mit dem schwedischen Partner Northvolt die Pläne für einen Bau einer Batteriezellenfabrik im niedersächsischen Salzgitter voran.