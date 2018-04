Autohandel: Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 beschleunigt Wachstum

Im vergangenen Jahr expandierte Auto1 in acht Länder und ist nun in mehr als 30 Märkten aktiv. „Jetzt sind nicht mehr so viele Länder in Europa übrig, wo wir noch nicht sind“, sagte Bertermann. Aber es werde sich jedes weitere angeschaut. Ziel sei es auch, in Ländern wie Portugal, wo man erst seit kurzem präsent sei, das Geschäft auszubauen.