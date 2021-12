Automarkt Gebrauchtwagen kosten so viel wie nie – Besserung nicht vor 2023

Die Preisentwicklung ist wie in so vielen Branchen auf die Coronakrise und den Chipmangel zurückzuführen. Doch auf dem Gebrauchtwagenmarkt schlagen sie gleich doppelt zu: Einerseits ist die Nachfrage höher, weil Neuwagenkunden wegen längerer Lieferzeiten am Ende doch öfter einen Gebrauchten kaufen. Andererseits ist das Angebot an gebrauchten Fahrzeugen deutlich dünner als sonst.