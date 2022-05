Automatisierung Deutsche Bahn und MAN testen autonomen Lkw in Ulm

Die Deutsche Bahn und MAN wollen ab September autonom fahrende Sattelschlepper im Containerumschlag im Schiene-Straße-Terminal in Ulm im Alltagsbetrieb testen. MAN-Entwicklungsvorstand Frederik Zohm sagte am Dienstag in München, die Technik sei bereit. „Jetzt gehen wir mit dem Projekt in die Praxisphase.“ Ziel sei es, „autonome Lkw in Terminalverkehren ab Ende des Jahrzehnts als Serientechnik anbieten zu können“.