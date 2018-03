Autonomes Fahren: Experten weisen Roboterauto die Schuld bei tödlichem Unfall zu

Nach Einschätzung des Experten hätten Lidar und Radar die Frauen direkt erkennen müssen. Denn damit scannt ein Roboterauto unaufhörlich seine Umgebung, um Straßenverläufe und Hindernisse zu entdecken. Sam Abuesmaid, Analyst bei Navigant Research, ist ähnlicher Meinung. Lidar und Radar seien in der Lage, in der Dunkelheit viel besser zu „sehen“ als menschliche Augen. Die Fußgängerin sei „ganz klar“ in der Reichweite der Systeme gewesen. „Es gibt keinen Zweifel“, so der Experte, „das System hätte sie entdecken müssen. Aus dem was ich aus dem Video erkennen kann, ist das Fahrzeug schuld, nicht die Fußgängerin.“