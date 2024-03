Babboe-Rückruf Das müssen Lastenrad-Besitzer in Deutschland nun wissen

Den aktuellen Stand bestätigte die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) auf Anfrage, bisher liegen noch keine Informationen über den angeordneten Produktrückruf im Nachbarland vor. Allerdings hat die BAuA aufgrund der NVWA-Pressemitteilung jedoch bereits einen Hinweis auf die betroffenen Babboe-Produkte in ihre Datenbank „Gefährliche Produkte“ aufgenommen. Eine unionsweite Rückruf-Anordnung ist also nicht ausgeschlossen, ebenso wenig wie rechtliche Konsequenzen für Babboe in den Niederlanden. Die NVWA hatte angekündigt, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft zu prüfen, ob strafrechtliche Ermittlungen erforderlich sind.



