Babboe Rückruf für Babboe-Lastenräder auch in Deutschland

Jetzt schreibt das Unternehmen in einer Mail an seine Kunden in Deutschland: „Prüfungen haben ergeben, dass die Sicherheit der Modelle CITY, CITY E, MINI und MINI E nicht garantiert werden kann.“ Geschäftsführer Gerard Feenema versichert, Babboe wolle seine Kunden keinem Risiko aussetzen. Man werde sich an die Vorgaben der jeweiligen nationalen Behörden halten.