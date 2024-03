Babboe Rückruf für Babboe-Lastenräder auch in Deutschland

Die Besitzer von City und Mini in Deutschland müssen sich vorerst in Geduld üben. Wegen des organisatorischen Aufwands werde der Rückruf in Etappen geschehen, hieß es. Babboe bietet nicht nur einen Ersatz, sondern auch eine nicht näher beschriebene Alternative an. „Außerdem erhalten Sie auch eine Entschädigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten von uns.“ Wie hoch diese ausfallen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.



Lesen Sie auch: Wiedergeburt einer Kultmarke – in Etappen



Der Rückruf in Deutschland deutet auf tiefergehende Probleme mit den Lastenrädern hin. Im Februar hatte Babboe die angeordneten Sofortmaßnahmen in einer ersten Reaktion noch als „Vorsichtsmaßnahme“ bezeichnet. Babboe habe „beschlossen, den Verkauf aller Babboe-Lastenfahrräder vorübergehend einzustellen“, hieß es weiter.