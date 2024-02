Babboe-Rückruf Notbremsung für niederländische Lastenrad-Marke

Aufgrund der Pressemitteilung der NVWA habe die BAuA jedoch einen Hinweis auf die betroffenen Babboe-Produkte in ihre Datenbank „Gefährliche Produkte“ aufgenommen. Zumindest für den Verkauf ist eine behördliche Anordnung in Deutschland jedoch nicht mehr erforderlich, der Hersteller hat laut seiner Website bereits von sich aus gehandelt.

Eine behördliche Anordnung für einen Rückruf muss hierzulande laut Bundesministerium von den Ländern getroffen werden, in deren Zuständigkeit die Marktüberwachung fällt – entscheidend sei eine vorherige Meldung über Safety Gate. Auf kurze Sicht rät die Bundesbehörde: „Kunden sollten Kontakt mit dem Hersteller Babboe aufnehmen.“



Lesen Sie auch: 5 aktuelle Lastenfahrräder am Markt