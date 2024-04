Babboe-Rückruf Teilentwarnung: Das müssen Lastenrad-Besitzer in Deutschland nun wissen

Sollte ein Rahmenbruch bei der Fahrt auftreten, kann dies dazu führen, dass das Fahrrad unkontrollierbar wird und schließlich ei Sturz die Folge wäre. Je nach Geschwindigkeit und Umgebung kann das natürlich schweren Verletzungen führen. Deshalb sollten Babboe-Besitzer ihren Rahmen regelmäßig auf Anzeichen von Rissen oder Schwachstellen prüfen.



Der Fall Babboe ist jedoch aus Expertensicht kein Grund, an der Branche insgesamt zu zweifeln. So gebe es viele Hersteller von qualitativ sehr hochwertigen Lastenrädern, die keinerlei Rahmenprobleme hätten. Arndt Graeve, Mitgründer des Lastenrad-Start-ups Ca Go, zufolge handelt es sich auch um einen der ersten unfreiwilligen Rückrufe in der Fahrradindustrie.