Babboe und Co. „Ein absolutes Nischenprodukt und im Absatz nur mäßig interessant“

Genau für diese Produktgruppe könnte Ende Februar eine Bundesförderung auslaufen. Bisher hat sich das zuständige Ministerium auf Anfrage nicht dazu geäußert. Und selbst wenn die Förderung nicht fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten, ob der Preis für die Zielgruppe der entscheidende Faktor ist. Peschke sieht in den vergleichsweise hohen Preisen für Lastenräder durchaus einen Hemmfaktor. Auch generell seien Lastenräder ein Marktsegment, das „nur in den wirklich großen Städten“ mit einer Fahrradinfrastruktur eine Bedeutung habe. „In den allermeisten Regionen in Deutschland ist das ein absolutes Nischenprodukt und im Absatz nur mäßig interessant“, so Peschke.



Noch scheint der Fall Babboe keine direkten Folgen für die hiesige Branche zu haben. Ob andere Behörden in der EU der Entscheidung der Niederländer folgen werden, ist noch unklar. Zwar hat die niederländische Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit (NVWA) angekündigt, ihre Partner über das EU-Schnellwarnsystem Safety Gate zu informieren. Wie das Bundesarbeitsministerium und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin auf Anfrage übereinstimmend mitteilten, liegen aber bislang keine Informationen über den angeordneten Produktrückruf im Nachbarland vor – weder beim Safety Gate noch beim Safety Business Alert Gateway.