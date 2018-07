Badezimmer-Kartell: EU-Gericht bestätigt volle Kartellstrafe gegen Sanitec

Die Sanitec-Gruppe klagte vor dem EuG dagegen, woraufhin die Richter die Strafe für das Unternehmen 2013 um gut 7 Millionen Euro herabsetzten. Nachdem die EU-Kommission dieses Urteil beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) anfocht, wies der EuGH den Fall zur erneuten Prüfung an das EU-Gericht zurück. Dies sieht es nun als erwiesen an, dass zwei weitere Tochterfirmen der Sanitec-Gruppe an den Kartellabsprachen beteiligt waren.