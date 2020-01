Bahlsen versus Lorenz Snack-World: Zwei Brüder, zwei Welten

Damit werde, so teilten die Brüder damals mit, die am Markt schon längst vollzogene Trennung der Sparten mit der Fokussierung auf die Kerngeschäfte konsequent fortgesetzt. Das Bahlsen-Süßgebäck stand bei der Trennung für ein Umsatzvolumen von rund 500 Millionen Euro, rund 40 Prozent davon entfielen auf das Ausland. Mit Chips und Flips erlöste die Gruppe seinerzeit rund 450 Millionen Euro, gut die Hälfte davon außerhalb Deutschlands. Die Zentrale der Snack-Sparte zog nach Neu-Isenburg bei Frankfurt, von wo aus schon seit einigen Jahren das Deutschland-Geschäft mit Knabberartikeln gesteuert wurde. Die Bahlsen-Zentrale blieb in Hannover, zog wieder ins alte Stammhaus, nachdem das Verwaltungsgebäude an eine Immobiliengesellschaft verkauft wurde.