Bahn-Konkurrent: Flixtrain rechnet mit 750.000 Passagieren in diesem Jahr

BerlinDer Bahn-Konkurrent Flixtrain rechnet in diesem Jahr mit weit mehr Passagieren als erwartet. Zugleich wirft das Unternehmen der Deutschen Bahn eine Behinderung des Wettbewerbs vor. „Wir rechnen 2018 mit rund 750.000 Passagieren“, sagte Flixbus-Chef André Schwämmlein in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters.