Bahnchef: Fernzüge im Februar zu 80 Prozent pünktlich

Wie die „Bild am Sonntag“ zuvor berichtet hatte, will die Bahn zusätzlich betrachten, ob Fahrgäste mit ihrem IC oder ICE mehr oder weniger als 15 Minuten verspätet am Ziel eintreffen. „Mit eingerechnet werden dabei nicht nur ausfallende Züge, sondern auch, ob der Anschluss erwischt wurde oder ob ein späterer Ersatzzug fuhr“, heißt es in dem Bericht. Die Deutsche Bahn wollte den Bericht am Sonntag nicht kommentieren.